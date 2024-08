Formazioni ufficiali Parma-Atalanta amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Ledidi calcio in programma domenica 4 agosto. Quinta e ultimaper la squadra allenata da Pecchia prima dell’esordio ufficiale contro il Palermo in Coppa Italia. Allo Stadio Tardini (calcio d’inizio alle 18) arriva la Dea di Gasperini, al terzo test estivo del suo pre-campionato. Ecco di seguito lescelte dai due tecnici per questa sfida tra le due squadre di Serie A.: Suzuki; Balogh, Bonny, Valeri, Delprato, Sohm, Cyprien, Coulibaly, Hernani Jr, Mihaila, Man.: Musso; Godfrey, Hien, Djimsiti, Palestra, De Roon, Sulemana, Ruggeri, Pasalic, Scamacca, Lookman.SportFace.