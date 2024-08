Da Cats a Jar Jar Binks | le 10 peggiori decisioni nella storia del cinema

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 4 agosto 2024) Da Hollywood che si censura adottando il codice Hays al personaggio di Jar Jartrilogia prequel di Star Wars, fino al "massacro" di Sergio Leone da parte degli Studios americani. Abbiamo selezionato le 10del. Attori supponenti, arroganza in cabina di regia e le più epiche imprese di stupidità. Per ogni classico delcome Quarto potere, Il Mago di Oz o Titanic ci sono centinaia e centinaia di disastri come Il conquistatore, Showgirls, Battaglia per la Terra,e via dicendo. L'unica cosa che tutti questi pessimi film hanno in comune è che, durante la lavorazione, qualcuno ha preso una decisione tragicamente sbagliata. Vedi Howard e il destino del mondo, il papero alieno che rischiava di disintegrare il Marveltic Universe prima ancora che vedesse la luce. Dato che la prima pellicola fu proiettata