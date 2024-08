Confronto tv in bilico | Trump e Kamala divisi su data e modalità del dibattito

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 4 agosto 2024) L'appello di Donaldper mantenere l'unità del Paese, lanciato subito dopo l'attacco subito in Pennsylvania, è stato inizialmente accolto con un certo favore. Tuttavia, questo tono conciliatorio è presto svanito, lasciando spazio a dichiarazioni ben più dure e spesso offensive. L'ex presidente, infatti, non ha esitato a indirizzare insulti alla sua rivale,Harris, che sfiderà nelle urne il prossimo novembre.Dopo aver commentato il ritiro di Joe Biden dalla corsa con un freddo e lapidario "non è mai stato in grado di fare il presidente",ha deciso di concentrarsi sulla nuova candidemocratica.Harris, l'attuale vicepresidente, è diventata il nuovo bersaglio delle sue critiche. Qualche giorno fa,aveva persino fatto battute sulle origini di Harris, suscitando non poche polemiche.