Combattere Il Caldo A Costo Zero | Ecco I Trucchi Segreti!

(Di domenica 4 agosto 2024) Questa terribile afa estiva può rivelarsi pericolosa, per questo bisogna adottare alcune tecniche per evitare di stare male.tutti i! L’anticiclone africano sta trasformando l’Italia in un forno, con temperature che non danno tregua e pochi segnali di sollievo in arrivo. Anche se si parla di un lieve calo delle temperature, il termometro resterà comunque sopra i 33-34°C nella maggior parte del Paese. Tuttavia, ci sono diverse strategie perile l’umidità soffocante. Se l’aria condizionata è una soluzione rapida per sconfiggere il, esistono alternative più ecologiche ed economiche. Un’opzione efficace sono i ventilatori da soffitto, che possono ridurre il consumo energetico estivo fino al 40%. Utilizzare tende chiare alle finestre può anche fare la differenza.