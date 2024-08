Chiesa nel suo futuro una certezza e tante incognite | tra Inter e piste estere – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 4 agosto 2024) Federicoè ormai un separato in casa con la Juventus: al momento, nessuna opzione può essere esclusa, con l’che segue conesse la sua posizione. LA SITUAZIONE – Federicoe la Juventus sono destinati a lasciarsi, con l’in agguato. Ciò è stato dimostrato in maniera chiara dalle parole del tecnico dei bianconeri Thiago Motta, che al termine dell’incontro con il Brest ha chiarito chenon farà più parte del progetto dei piemontesi. Quello che resta da definire è il suo, con varie opzioni ancora sul tavolo. In tal senso, è possibile che il calciatore italiano sia ceduto in estate, così come che i bianconeri si trovino a dover accettare l’idea di una sua perdita a parametro zero.