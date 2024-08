Chiamate dal Portogallo ecco come funziona la truffa del 351 | gli errori da non fare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Roma, 4 agosto 2024 – Sembra una proposta di assunzione in piena regola ma è soltanto un raggiro. A lanciare l’allarme sulla nuovatelefonica, ladel 351 odel(dal Paese del prefisso di chiamata), sono decine di utenti e potenziali vittime, che sui social hanno condiviso e denunciato l’ultimo tentativo phishing telefonico per evitare che qualcuno possa cadere nella trappola dei malintenzionati e fornire involontariamente dati personali e sensibili. Malae cosanel caso in cui si riceva una telefonata da numeri che iniziano +351 (00351) il prefisso portoghese, appunto.ladel 351 La prima raccomandazione è di non rispondere e rifiutare la chiamata, meglio ancora bloccare il numero. Se invece si risponde alla telefonata, è importante riattaccare quanto prima senza fornire propri dati personali.