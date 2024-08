Calendario basket femminile oggi orari Olimpiadi 2024 | programma partite 4 agosto tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Prosegue il torneo dialledi Parigi. Ultima giornata della fase a gironi edci saranno gli ultimi verdetti in vista dei quarti di finale. Nel Gruppo B solo la Francia è tranquilla, mentre Australia, Canada e Nigeria si giocano la qualificazione. Nel gruppo C, invece, Stati Uniti e Germania si sfidano per il primato nel girone, mentre Giappone e Belgio provano ancora a darsi una speranza con una vittoria. Il torneo olimpico divedrà quattrogiocarsi. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alleunazione con 7 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky. In particolare, tutto ilsarà sul canale Eurosport 6 (254 Sky, canale disponibile anche su DAZN).