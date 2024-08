Badminton drammatico ritiro tra le lacrime per Carolina Marin Sarà Corea-Cina in finale a Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Semifinali con il dramma alla Porte de la Chapelle Arena. Sembrava tutto apparecchiato per latra la numero 1 del tabellone Se Young An e la spagnola, la riedizione dell’ultimo atto del Mondiale 2023 di Copenhagen, ma la spagnola si è dovuta arrendere durante la propria semicon la cinese Bing Jiao He. L’iberica, campionessa olimpica otto anni fa a Rio de Janeiro, stava gestendo il suo match contro la due volte bronzo ai Mondiali tra Nanjing ed Huelva. Dopo aver vinto il primo gioco per 21-14 e mentre era avanti 10-5 nel secondo, prova lo smash in maniera scomposta appoggiando male la gamba destra, con il ginocchio che le cede. E per un’atleta che ha già avuto in passato due operazioni al ginocchio, è una notizia orrenda.