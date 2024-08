Angelica mi ha mollato lì sotto gli elettrodi e non l’ho più vista Stavo in un letto d’ospedale col cervello bombardato di onde magnetiche | lo sfogo di Morgan

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) “Come sto? Credo male. Non suono, non ho neanche la possibilità di parlare. Mi hanno silenziato, azzerato. Io sono una persona sonora, soffro se non posso esprimermi”. Comincia così la lunga inter-confessione rilasciata daa Il Corriere della Sera, la prima dopo le rilevazioni sulle minacce, gli insulti sessisti, i messaggi ingiuriosi che hanno spinto il tribunale di Lecco al rinvio a giudizio per stalking e diffamazione controSchiatti, sua ex fidanzata e attuale compagna di un altro artista, Calcutta. Le versioni dei fatti che forniscono i due protagonisti vicenda sono opposte: la cantautrice, anche nelle querele contro, dice che la loro storia è durata tre mesi, lui invece parla di “otto anni di affinità elettive in cui ci scrivevamo 500 messaggi al giorno” e la definisce la sua musa.