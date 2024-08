Ammettilo anche tu ti sei messo a seguire Dogpool su Instagram

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 4 agosto 2024) I trailer ci avevano fatto pensare che la variante di Deadpool che avremmo visto di più nel nuovo film sarebbe stata Lady Deadpool, ma, a sorpresa, è statoil re delle pose in tuta rossa. Se la prima, con la sua falcata decisa ed elegante e la sua coda di cavallo bionda faceva pensare a un cameo d’eccezione (da parte di Blake Lively, collega e moglie del protagonista Ryan Reynolds), il secondo, anch’esso parte della tradizione cartacea di Deadpool, ha rubato la scena a lei (alla fine realmente presente solo nella voce) e a volte perfino a Wolverine. Quandoappare all’orizzonte, non ce n’è per nessuno: a Deadpool scattano gli occhi a cuore. Ma non è l’unico, perché la sua interprete, Penny, incrocio tra un carlino e un chinese crested dog, vanta oltre 750.000 follower su, segno che di cuori ne ha conquistati tanti.