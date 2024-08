Villaggio di Natale a Ostia | pubblicato l’avviso di indagine di mercato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 3 agosto 2024) Roma, 3 agosto 2024 – L’Amministrazione capitolina vuole realizzare undi, ad accesso gratuito per la cittadinanza, e valorizzare lo storico Parco XXV Novembre 1884, situato in via Pietro Rosa/viale della Pineta di, attraverso progettualità da sviluppare in partnership con le rappresentanze dell’associazionismo locale. È stato quindididi. Obiettivo: individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di progettazione, allestimento e gestione del. La struttura troverà collocazione presso il Parco XXV Novembre 1884 del Municipio X, dall’8 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Gli operatori economici interessati possono inviare domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12 del giorno 10.09.2024. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.