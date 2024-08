Vela Berta Festo arretrano nel 470 misto alle Olimpiadi Giappone in testa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Una giornata leggermente contratta per Elenae Bruno. Gli azzurri impegnatiParigi 2024 nelle gare di, specialità 470, si sono piazzati dopo quattro regate complessive fuori dalla top 10. Un risultato maturato a causa di due prove odierne lontane dposizioni che contano. Precisamente il binomio tricolore ha collezionato un dodicesimo piazzamento nel terzo roud, toccando anche la nona piazza nel corso della navigazione. Nella quarta gara invece i due velisti si sono dovuti accontentare della quindicesima casella a seguito di una partenza leggermente attardata. In virtù di quanto espresso sull’acqua della Marina di Roucas-Blanc in Marsiglia,occupano al momento la dodicesima posizione nella classifica generale con 28 punti totali (su cui non pende il risultato dell’ultima regata, al momento scartata dal regolamento).