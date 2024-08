Trump dice sì senza paura | c' è la data per il faccia a faccia con Harris

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 3 agosto 2024) Donaldha annunciato di aver concordato con FoxNews di partecipare a un dibattito con Kamalail 4 settembre. «Questaè comoda e appropriata in quanto è appena precedente» all'inizio il 6 settembre del voto anticipato alle elezioni presidenziali, ha spiegato il candidato repubblicano in un post su Truth Social. Il dibattito avverrà in Pennsylvania e a moderarlo saranno i conduttori di Fox News, Bret Baier e Martha MacCallum. Le regole saranno simili a quelle tenute dalla Cnn in occasione del dibattito-Biden del 27 giugno ma, a differenza di allora, ci sarà un pubblico in sala. Fox News aveva invitatoa partecipare a un dibattito in Pennsylvania il 17 settembre.