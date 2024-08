Temporali fulmini e grandine Allerta meteo in Toscana orari e zone interessate Le previsioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) Firenze, 3 agosto 2024 – La violenta perturbazione che nella giornata di venerdì 2 agosto ha colpito il Nord Italia e in particolare il Piemonte oggi arriva nel centro sud. Previsti inlocalmente molto forti e. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’gialla su tutte le province dellacon la sola esclusione dellecostiere, tranne la Lunigiana. In particolare sono previsti possibilisparsi dalla tarda mattina e primo pomeriggio in trasferimento dalleorientali verso quelle occidentali. Cumulati medi in genere non significativi e massimi puntuali fino a localmente elevati, più probabili nelleinterne e montuose. Possibilità anche di violente raffiche di vento e grandinate.