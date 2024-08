Superata la soglia dei quattromila tagliandi | all’orizzonte ora c’è quota settemila Non spaventa il leggero aumento dei prezzi Campagna abbonamenti | si punta al record

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Sfondato il muro dei 4miladopo una prima fase di prelazione per i ‘vecchi’ abbonati e la partenza della vendita libera di martedì scorso. L’Empoli viaggia quanto meno verso la conferma degli oltre 6500 abbonati allo scorso campionato, quello della storica terza salvezza consecutiva in Serie A, cullando però il sogno di poter arrivare anche aldi 7mila. Unache sta quindi riscuotendo un certo successo nonostante undeiche si attesta intorno al cinque per cento rispetto alla scorsa stagione nel settore più popolare, ossia quello di Maratona. Dati alla mano si spende 15 euro in più per abbonarsi in Maratona Superiore Centrale e 10 euro per assicurarsi un seggiolino in Maratona Superiore Laterale e Inferiore.