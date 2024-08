Sosta gratuita e senza limiti in tredici parcheggi cittadini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024) In 13pubblici di Bresso si potrà posteggiare liberamente per tutto il mese di agostoincorrere nelle contravvenzioni dei vigili. Il Comune di Bresso ha infatti sospeso i divieti diprevisti negli orari di pulizia di questi piazzali fino al termine del mese. Le aree diinteressate si trovano nelle vie Madonnina (accanto all’area “Iso Rivolta”), XXV Aprile, Lillo del Duca, del Molino, Mattei (vicino al parco del cimitero), Pellico, Piave, Tagliabue, Turati, Don Vercesi, Montessori e Bologna, a lato del civico 4 e a lato del civico 28. Il lavaggio e la pulizia, comunque, saranno garantiti negli orari previsti e indicati sui rispettivi cartelli stradali posti nei, ma non ci sarà la rimozione dei veicoli posteggiati.