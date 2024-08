Silvio Pè | Il DJ e Poeta di Treviso VIDEO NEWS ESCUSIVA

Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di sabato 3 agosto 2024) L’Inizio della Carriera da DJ La carriera musicale diPè inizia nei primi anni 2000, quando, ancora giovanissimo, si avvicina al mondo del DJing. Attratto dalla capacità di trasformare un’intera serata con la giusta selezione di brani,si immerge nello studio della musica, perfezionando le sue abilità tecniche e sviluppando un gusto musicale raffinato. La sua passione per i vinili e la musica elettronica lo porta a esibirsi nei principali club die dintorni, guadagnandosi una reputazione solida e un seguito fedele. La Poesia: Un’Anima Sensibile Manon è solo un DJ. Dentro di lui pulsa anche un’anima sensibile e profonda che trova espressione nella poesia. In un mondo dove la musica spesso prende il sopravvento,riesce a ritagliarsi uno spazio per la parola scritta, creando versi che risuonano con emozione e introspezione.