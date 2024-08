Regina Elisabetta dopo due anni la verità sulla morte

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di sabato 3 agosto 2024) La scomparsa dellaè stato uno degli eventi più significativi e spiacevoli del 2022. Le cause del suo decesso non sono mai state chiarite fino in fondo. Eppure,tutto questo tempo, finalmente giunge lasua. Ecco cosa ha avuto. La nuova biografia realeroyal family e in particolare modo su Kate Middleton cercherà di far luce su uno degli eventi più spiacevoli degli ultimi: quello delladella. La defunta sovrana, infatti, è scomparsa all’età di 96l’8 settembre del 2022. La popolazione inglese ha vissuto un lutto senza precedenti. Ecco cosa ha provocato il decesso dell’ex. Ladella, foto Ansa – VelvetGossipAncora è vivo nei sudditi inglesi e non solo il ricordo della