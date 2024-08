Oroscopo Paolo Fox domenica 4 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su zon

(Di sabato 3 agosto 2024) L’diFox per oggi,Ariete Chi ha un amore importante lo definisce ancora meglio. Le stelle in questo periodo dell’anno quest’anno nei confronti del tuo segno zodiacale sono generose, luna e Marte formano una danza passionale. Toro Debolezza fisica ma in generale, anche sotto questo punto di vista, dobbiamo essere molto ottimisti dal momento. Cerca di evitare inutili discussioni che fanno solo male. Gemelli Purtroppo quando si fanno scelte importanti spinti dall’entusiasmo eccessivo o magari dal nervosismo si rischia di sbagliare. Cautela con il danaro. Cancro Cari Cancro, il mese diper voi sarà un vero e proprio banco di prova per le relazioni. In particolare per quelle che stanno vivendo una fase di crisi. Non mancheranno le preoccupazioni di carattere lavorativo ed economico.