Olimpiadi Jacobs in semifinale | Non sono qui solo per esserci

(Di sabato 3 agosto 2024) “Non mipiaciuto, le sensazioni nonstate ottime,rimasto un po’ pesante, nonandato come volevo, ma l’obiettivo era qualificarsi e domani è un altro giorno”. Così Marcela dopo la batteria dei 100 metri piani alledi Parigi in cui ha ottenuto l’accesso alle semifinali. L’azzurro, campione olimpico in carica, è arrivato secondo nella sua batteria con il tempo di 10”05 (si qualificavano i primi tre). “Dovevo conservare energie in vista di domani, quindi non mispremuto troppo. Mi sento molto bene, e domani spero di trovare le giuste sensazioni in pista.felice di essere qui, l’atmosfera è fantastica”, spiega. “Oggi era una giornata così, l’importante era qualificarsi. Gli avversari? Nonriuscito a vederli, ora guarderò e cercherò di capire a chi devo stare più attento”, aggiunge.