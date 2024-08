Olimpiadi 2024 Imane Khelif torna sul ring e vince | batte l’ungherese Hamori ai punti assicurandosi la medaglia – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 3 agosto 2024)ta sulalledi Parigie ha battuto aiAnna Luca, in un match combattuto alla pari che i giudici le hanno assegnato con il punteggio di 5 a 0 dopo tre riprese. Le due pugili si sono salutate dopo la fine dell’incontro che persignificaassicurata: la boxe non prevede uno spareggio per il terzo e quarto posto, quindi sarà almeno bronzo. Un boato aveva accolto il suo ingresso suldella North Paris Arena prima dell’incontro dei quarti di finale di boxe femminile nella categoria -66kg. L’algerina con caratteristiche iperandrogine aveva superato il primo turno grazie al ritiro dopo 46? dell’italiana Angela Carini, che aveva fatto scoppiare il caso della sua partecipazione nella categoria donne che ha agitato prima la politica italiana poi il Comitato internazionale olimpico.