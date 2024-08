Occupano una casa dell' Acer mentre il proprietario è in ospedale | coppia denunciata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Rimini, 3 agosto 2024 –un appartamento di edilizia popolarel'inquilino è ricoverato in. L'immobile è stato sgomberato ieri dalla Polizia Locale di Rimini intervenuta in una abitazione di proprietà, a Miramare, a seguitoa segnalazione partita dallo stesso inquilino: ricoverato in, infatti, la suarisultava occupata abusivamente da una. Durante il controllo, la Squadra Giudiziaria ha sorpreso i due ancora in. Dopo un'accurata identificazione, gli agenti hanno scoperto che laera in possesso di vari oggetti rubati, tra cui un tablet, una patente, carte di credito e altri documenti personali di residenti a Rimini e a Saronno, oltre a una tessera sanitaria estera.