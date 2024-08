LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Parigi in DIRETTA | cominciano gli ottavi di finale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.37 Con due dieci e un nove Li Jiamin si aggiudica per 29-27 il terzo set e sale sul 4-2. 9.34 Il secondo set si conclude sul 28-28: siamo sul 2-2. Permane l’equilibrio. 9.31 Primo parziale che finisce sul 29-29, grande equilibrio in apertura. 9.30 Si comincia! 9.26 La prima sfida sarà tra la messicana Alejandra Valencia e la cinese Li Jiaman. 9.22 L’ultima speranza per l’Italia rimane proprio quest’ultima gara, con il solo Mauro Nespoli che si è qualificato per glidi: domani l’azzurro proverà ad andare all’assalto delle medaglie. Una ne ha già conquistata nell’individuale a Tokyo tre anni fa (argento). 9.18 Fasi finali del tabellone femminile che non vede azzurre al via: alleè andata solo Chiara Rebagliati poiché le italiane non si sono qualificate alla prova a squadre.