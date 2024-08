LIVE Judo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Italia fuori dal podio nel Team Event

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.43 Niente da fareSilva micidiale che effettua il ribaltamento e il waza-ari costa la sconfitta all’purtroppo per 4-3. 16.42 Il sorteggio dà i -57 kg ed è un incrocio molto complicato tra Toniolo e Silva. 16.40 INCREDIBILE!!! Savita Russo riesce a ribaltare la brasiliana!!! 3-3 e ora si va al match di spareggio. Ora c’è il sorteggio. 16.39 Sta dando tutto Savita Russo per ribaltare la situazione. 16.37 Prova a reagire Savita Russo con delle prese al bavero. Arriva uno shido per Quadros. 16.36 C’è la tecnica di immobilizzazione di Quadros che vale solo il waza-ari. Russo riesce a evitare l’ippon, ma è sotto 1-0. 16.36 E adesso è il momento di Savita Russo contro Ketleyn Quadros nei -70 kg. 16.34 BRAVO LOMBARDO! Trova il modo per chiudere un match complicato e arriva l’ippon.-Brasile 2-3. 16.