LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Stecchi supera 5 60 e fa lo stagionale In corso i ripescaggi degli 800 metri attesa per Jacobs ed Ali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.22 Inizia la rimonta dell’azzurra sul rettilineo finale. 11.22 Coiro è quinta dopo il primo giro. 11.21 Iniziata la prima batteria del800. 11.20 Obiena ha sbagliato i primi due tentativi a 5.60. Il filippino ha scelto di non fare il terzo tentativo a quella misura ma di provarlo a 5.70. 11.18 Questa la prima batteria del800: 2 BRA de LIMA Flavia Maria 2:00.40 2:00.73 47 3 LTU GALVYDYTE Gabija 1:59.18 1:59.18 424 ITA COIRO Eloisa 1:59.19 1:59.19 22 5 AUS CALDWELL Abbey 1:58.48 1:58.49 19 6 UGA NAKAAYI Halimah 1:57.26 1:57.26 4 7 SUI WERRO Audrey 1:58.13 1:58.67 24 8 ESP MARTIN Lorena 2:00.33 2:00.33 57 11.17 Tra poco inizieranno i800femminili. La prima di ogni batteria avanza in semifinale più le due più veloci. 11.14 Eliminati ai 5.60 Blech e Kujanpaa. 11.