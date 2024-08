La guida di GQ per trovare le lamette da barba più giuste per te

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 3 agosto 2024) Se i diamanti sono i migliori amici delle donne, come cantava Marilyn, ledasono probabilmente le migliori amiche degli uomini. Perché ammettilo, che tu preferisca unalunga o una rasatura quotidiana, prima o poi hai avuto una lametta tra le mani o hai dovuto acquistarne una. Selezionare le miglioridapuò sembrare banale, ma scegliere queste piccole lame con la stessa cura che riserviamo ai nostri oggetti più preziosi può davvero fare la differenza: ogni uomo che si rade sa quanto sia importante la qualità della lametta per ottenere una rasatura liscia e confortevole, e per raggiungere il risultano minimizzando tagli e arrossamenti. In un mondo dove la cura dellae della pelle è sempre più rilevante, rispondere alle tante domande che spesso restano senza risposta è essenziale.