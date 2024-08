Il K2 è la montagna dei lombardi Lamantia e Secchi in vetta settant’anni dopo la conquista

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024) LUINO (Varese)la “mitica“ impresa di Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, con l’aiuto di Walter Bonatti e la supervisione di Ardito Desio che ha fatto del K2 la “degli italiani“, è toccato ad altri due, un varesino e un valtellinese entrare nel ristrettissimo club degli scalatori che sono riusciti a salire fino in, 8.611 metri, senza utilizzare l’ossigeno. L’impresa è riuscita a Tommaso, 42 anni di Luino, capace di raggiungere lain solitaria alle 4.45 del mattino di domenica 28 luglio, senza l’ossigeno supplementare e l’aiuto dei portatori eguagliato il giornoda Federico, 32 anni di Valfurva. Per lo scalatore varesino si tratta del primo ottomilale salite inal Cerro Torre nel 2018 lungo la via dei Ragni, e il Pilone Centrale del Frêney sul Monte Bianco nel 2020.