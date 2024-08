Il ciclismo a Montmartre prima delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 3 agosto 2024) "Mi chiamo Laurent Patrick Fignon e sono nato a Parigi venerdì 12 agosto 1960, alle 3 e 10 del mattino. All’ospedale Bretonneau, ai piedi della collina di. In quegli anni, anche nelle stradenostre grandi città, tutti, con orgoglio, correvano dietro alla velocità, diventata un valore condiviso, un’aspirazione popolare, una prova di libertà". È l’incipit del secondo capitolo di Eravamo giovani e incoscienti, l’autobiografia di Laurent Fignon che sta alcome Open di Agassi sta al tennis. Compare solo una volta il nome della collina di, che oggi ospiterà tre volte il passaggio dei corridori della corsa in linea dialledi Parigi 2024, ma è come la certificazione di origini ciclistiche nobili.