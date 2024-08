Gli americani scoprono Ravenna Sono i turisti stranieri più numerosi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Americans love, per dirla come loro. Anche perché l’inglese si sente sempre più spesso in città e sui lidi, e non tanto l’accento sofisticato di Cambridge e Londra, ma quello più diretto e confidenziale della California e di New York, da Washington alla Florida, dal Maine al Texas e all’Arizona. Gli statunitensi amano, già: la storia d’amore è iniziata nel 2022, con le prime crociere, e procede a gonfie vele. Lo si evince dai dati ufficiali sul turismo diffusi dalla Regione, il cui capillare lavoro di analisi ha permesso di rendere noti ieri i numeri di giugno, quando in cittàarrivati 2.762 statunitensi, l’11,4% in meno rispetto al 2023 e il 317,9% in più rispetto al 2019, a testimonianza del fatto che la tendenza è recente. Tra gliè la nazionalità più comune in: gli europei più rappresentati, i tedeschi,stati 1.161.