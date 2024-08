Finale skeet maschile con Cassandro tiro a volo oggi in tv | Olimpiadi Parigi 2024 orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Il programma e e l’delladellodelalledi. Un percorso quasi netto quello del tiratore campano, che esattamente come a Tokyo realizza un formidabile 124/125 nelle qualificazioni e trova l’accesso indopo le due sessioni eliminatorie. In Giappone la medaglia gli era sfuggita,ci riproverà a partire dalle 15:30 contro Prince, Lee, Hancock, Nilsson, e Pacheco Espinosa. SEGUI IL LIVE REGOLAMENTOCALENDARIOIL MEDAGLIERE DIGLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO ALLEDI: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI IL CALENDARIO COMPLETO GIORNO PER GIORNO DELLELE GARE IN TV – La piattaforma streaming Discovery+ detiene i diritti per la trasmissione integrale della manifestazione a cinque cerchi.