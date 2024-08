Esistono davvero le Spade Laser di Star Wars?

Leggi tutta la notizia su mistermovie

Lesono uno degli elementi più iconici dell'universo narrativo di. Le celebri armi usate dai cavalieri Jedi e dai Sith ricordano delletradizionali, ma hanno una lama luminosa ed energetica di vari colori (blu e verde per i Jedi, rosse per i Sith) che emette un caratteristico ronzio. Nei film di, vediamo letagliare il metallo e amputare avambracci, cauterizzandoli immediatamente. Generazioni di appassionati hanno giocato con modelli che riproducono queste armi, ma sono destinate a rimanere una trovata fantascientifica oppure sono possibili nella realtà? Lecome insono Possibili? Ecco Come Potremmo Costruirle La nostra tecnologia attualmente non ci permette di costruirecome quelle dei film.