Entusiasta dell’ipotesi Napoli | nuove conferme colpo possibile

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 3 agosto 2024) Ilha individuato il rinforzo giusto per l’attacco: il giocatore èazzurra, tutti i dettagli Manca un mese alla fine della sessione estiva di calciomercato. Ilha fatto delle ottime operazioni in entrata che hanno decisamente rinforzato la rosa. Alessandro Buongiorno è il grande, da non sottovalutare anche gli innesti di Rafa Marin e di Spinazzola. Ma è chiaro che a questa squadra manchi ancora qualcosa per poterla definire pronta e completa, soprattutto nei ricambi. In attesa, chiaramente, che si risolvi la questione Osimhen. La mancata cessione dell’attaccante è il fattore che sta bloccando le manovre di Giovanni Manna, che spera in un’offerta ufficiale (e congrua) il primacosì da poter chiudere altre operazioni, come ad esempio quella per Romelu Lukaku.