È Donato il presidente

(Di sabato 3 agosto 2024) Nel corso della seduta di ieri la prima commissione consiliare permanente Affari Istituzionali ha provveduto all’elezione die vice. Con 10 voti è stato nominatoil capogruppo del M5S Antonio, mentre vice, con 6 voti, è stata eletta la consigliera Clara Pastorelli (FdI). "Sono onorato – afferma- di essere stato eletto. Ringrazio tutta la maggioranza per aver manifestato questa fiducia nei miei confronti; allo stesso modo ringrazio le forze di minoranza per aver espresso un profilo autorevole come quello della consigliera Pastorelli, eletta vice, insieme lavoreremo nell’interesse esclusivo della città. Questa commissione dovrà lavorare in armonia e il contributo di tutte le forze politiche sarà sempre fondamentale."