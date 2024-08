Dalla lite alle coltellate Denunciato l’aggressore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024) ORSENIGO (Como) Il primo fendente lo ha raggiunto al costato sinistro, il secondo lo ha solo ferito a un pollice perché lui, un cinquantaduenne di Montorfano, ha avuto un’immediata reazione di difesa che ha scongiurato il peggio. L’aggressione, che nel giro di poche ore ha portato all’identificazione e alla denuncia del, è avvenuta giovedì sera poco prima delle 19 in un parcheggio di Orsenigo, in via Montello, una traversa della Provinciale. Qui si sono incontrati i due, il ferito e l’uomo ritenuto il suo accoltellatore, un cinquantenne di Alzate Brianza già noto, che pare si conoscessero: al termine di unaavvenuta per motivi banali, nella quale sarebbero anche venutimani, uno dei due avrebbe estratto il coltello.