Dal mare arriva la sesta medaglia d’oro per l’Italia con Maggetti nella vela

(Di sabato 3 agosto 2024)torna a vincere unanel windsurf sedici anni dopo Alessandra Sensini (che si emozionava per lei commentando per la Rai) con l’oro della cagliaritana Marta(il secondo dopo quello della stessa Sensini a Sydney 2000) con la nuova tavola al’IQFoil che ha sostituito l’RS:X alle Olimpiadi.finale a 3 con la britannica Emma Wilson e l’israeliana Sharon Kantor, l’azzurra è riuscita a rimanere attaccata alle avversarieprima parte di gara, per poi sorpassarle e volare verso l’oro, seguita dall’israeliana e poi dalla britannica. È lapera questi giochi olimpici, siamo ancora ottavi nel medagliere.a Tokyo erata quarta Non era un’esordiente Marta, classe 1996. Aveva già partecipato a Tokyo classificandosi quarta.