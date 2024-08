Come uccidono le brave ragazze la spiegazione del finale

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 3 agosto 2024) Chi ha ucciso Andie Bell? È questa la domanda che si pone la giovane detective in erba Pippa Fitz-Amobi (Emma Myers) nella nuova intrigante serie di Netflixle(di cui trovate la nostra recensione). Lo show in 6 episodi si basa sulla celebre trilogia di gialli bestseller scritta da Holly Jackson e si svolge cinque anni dopo il presunto omicidio di una ragazza popolare del liceo frequentato dalla protagonista. Sebbene la polizia abbia chiuso il caso dopo che il fidanzato di Andie, Sal Singh, si è tolto la vita, confessando con un messaggio l’omicidio, Pip non è convinta della colpevolezza di Sal e decide di dimostrare la sua innocenza sfruttando il pretesto di un progetto scolastico.