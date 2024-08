Ciclismo nessuno come Remco Evenepoel | doppietta d’oro alle Olimpiadi stacca tutti nella gara in linea

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Un vero e proprio fuoriclasse:lui.riesce a trovare un clamoroso bisnelsu strada: dopo quellocronometro individuale, ecco quello della prova in. Il fenomeno belga è veramente eccezionale: su un percorso magnifico lungo le strade di Parigi, ricchissimo di spettatori, sfruttando anche il gioco di squadra, fa il vuoto in solitaria e fa festa sul traguardo. Prima fuga di giornata, subito dopo il via, con all’attacco uomini di secondo e terzo piano: il ruandese Eric Manizabayo, il marocchino Achraf Ed Doghmy, l’ugandese Charles Kagimu, il thailandese Thanakhan Chayasombat e il mauritiano Christopher Rougier-Lagane. Vantaggio nettissimo lasciato dal plotone, che poi ha gestito la situazione con l’Olanda, la Danimarca ed il Belgio a limitare il gap.