Assalto dei turisti ai monti | contingentati gli autobus per i Piani dei Resinelli Ecco orari e divieti

(Di sabato 3 agosto 2024) o Ballabio (L), 3 agosto 2024 – Una mezza dozzina di chilometri di strada, tutta curve e tornanti, che si inerpica per 500 metri. È la strada tra Ballabio e idei, l’altopiano alle pendici della Grignetta. È una strada di montagna, ma durante i week-end estivi è più trafficata di una tangenziale. Su quella strada non transitano solo automobilisti, ma anche autisti di pullman carichi di migliaia di escursionisti,, villeggianti in fuga delle città per un po’ di aria fresca tra i boschi della zona, una gita lungo i numerosi sentieri di ogni tipo e difficoltà, o per visitare le diverse attrazioni, tra passerella panoramica, antiche miniere da scoprire e il Parco Valentino. Duein contemporanea però da lì non ci passano, perché la strada, oltre che tutta curve e tornanti, è troppo stretta.