Viabilità bollino nero per il primo weekend di agosto 2024

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore oggi dalle ore 16 alle 22, domani sabato 3dalle 8 alle 22 e domenica 4dalle 7.00 alle 22.00 ROMA – Si intensificano le partenze nel secondo grande week end di esodo estivo. Lungo la rete Anas per ilfine settimana diè atteso traffico in costante aumento.Italia prevedein particolare nella mattinata di domani, sabato 3, erosso nel pomeriggio di oggi, venerdì 2e nella giornata di domenica 4: spostamenti in netta crescita dai grandi centri urbani in tutta Italia verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato. Il calendario dei bollini per l’estate è disponibile sul sito di Anas (https://www.stradeanas.