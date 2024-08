Vela Medal Race skiff femminile con Bertuzzi-Germani oggi in tv Olimpiadi Parigi 2024 | canale e orario

Leggi tutta la notizia su sportface

Alle 12:13 di, venerdì 2 agosto, è in programma ladello(49er FX) alledi. Al via le due azzurre Janae Giorgiache hanno chiuso la prima fase della competizione al sesto posto, garantendosi così un posto in top 10 e nella finale. La coppia azzurra nelle ultime tre regate ha trovato prima un tredicesimo posto, poi due terze posizioni consecutive. Luci e ombre nelle dodicipreliminari per, che hanno scartato un 17esimo posto. Per loro un totale di 108 e un punteggio netto di 91. La matematica non le condanna per il podio, ma la concorrenza è agguerrita e servirà la gara perfetta per prendersi il bronzo.