Trovati in auto lungo la Domiziana con 100 chili di rame rubato 2 denunce

(Di venerdì 2 agosto 2024) Sessa Aurunca. I carabinieri di Sessa Aurunca hanno denunciato un 43enne e un 34enne del napoletano per ricettazione in concorso. I due alle prime luci dell’alba stavano percorrendo a velocità sostenuta laa bordo di una Peugeot 2008 e, alla vista dei carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno effettuato una manovra repentina imboccando una stradina sterrata a Perticale, agro del comune di Sessa Aurunca, nel casertano. I militari li hanno immediatamente raggiunti e fermati per un controllo. Gli uomini si sono innervositi quando i carabinieri gli hanno chiesto cosa trasportassero nell’, visibilmente appesantita dal carico voluminoso. L’intolleranza al controllo, mostrata in quel frangente, ha indotto i carabinieri a procedere con una perquisizione personale e del veicolo.