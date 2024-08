The Boys lo showrunner sul destino dei protagonisti nella quinta stagione | Non tutti sopravivranno

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 2 agosto 2024) The, losuldei: “Non” Per essere una serie così brutalmente violenta e anarchica, Thenon è stata particolarmente spietata quando si è trattato di uccidere i suoi personaggi principali nel corso delle quattro stagioni. Ad ora, il gruppo dei Theè ancora integro e anche i principali membri dei Sette sono ancora vivi. In modo non troppo sorprendente, sembra però che le cose cambierannoe ultima, dove tale equilibrio sarà con buona probabilità spezzato. Parlando con TV Guide dei suoi piani per lafinale, alloEric Kripke è stato chiesto se ha già deciso chi sopravviverà e chi invece farà una fine senza dubbio disordinata. “Chiunque moriràse lo meriterà ampiamente.