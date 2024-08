Temptation Island la rivelazione privata di Simone è dolorosa

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 2 agosto 2024) Personaggi tv. “Mi è crollato tutto all’improvviso”. “”, ladi– Giovedì scorso è andato in onda il gran finale dell’ultima edizione dello show dei sentimenti di Canale 5. Uno dei protagonisti indiscussi di quest’anno è stato il tentatoreAgnello, che è riuscito a far breccia nel cuore della fidanzata Vittoria. Tra i due la frequentazione starebbe proseguendo anche a telecamere spente. ( dopo le foto) Leggi anche: Maria De Filippi emozionata, il rapporto con gli ex di Amici Leggi anche: Perla e Mirko si sono lasciati? La reazione dei fan “”, ladiRispondendo a un box di domande su Instagram,Dell’Agnello ha raccontato come sta procedendo la conoscenza con Vittoria dopo. “Dopo il programma ci siamo visti.