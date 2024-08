Slitta lo stop dei rifiuti al depuratore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024)ancora il termine per loal conferimento deialdi Vigevano. Il fermo del servizio, già procrastinato una volta, sarebbe dovuto scattare ieri. Ma Asm Vigevano e Lomellina ha fissato la nuova scadenza al 1° ottobre. Insomma altri due mesi per trovare una soluzione al problema del trattamento per conto terzi di spurghi e lavaggi delle fosse settiche, che hanno registrato un incremento della concentrazione di cromo nei fanghi residui. In questo modo la municipalizzata va anche incontro alle necessità manifestate dagli operatori che, diversamente, avrebbero dovuto conferire altrove. La questione era emersa a giugno quando l’esame dei fanghi disidratati aveva appunto evidenziato livelli di cromo esavalente da impedirne l’uso come fertilizzanti in agricoltura. U.Z.