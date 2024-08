Raspadori altra chance contro il Girona

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 2 agosto 2024) Giacomo, autore di una perlail Brest, secondo il Corriere dello Sport si giocherebbe ladecisivail. Antonio Conte lo ha accontentato facendolo giocare da punta e gli concederà, anche per ovvi motivi, un’i catalani. Sarà la prova del nove per Jack? Di seguito quanto scritto dal quotidiano sportivo.alla prova del 9 Così il Corriere dello Sport su Jack: “A Dimaro, parlando di Jack, Conte disegnava per lui prospettive da trequartista. Le cose, però, sono evidentemente cambiate in corsa: si sono incontrati; hanno cominciato a lavorare insieme; hanno di certo chiacchierato; e così il signor Antonio, alla seconda occasione utile, lo ha lanciato dal primo minuto nel ruolo che il giocatore sente più suo.