Ragazze impaurite a piazza Bologna furgone nero le avvicina e le invita a salire | adescatore o scout televisivo?

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 2 agosto 2024) Mistero attorno alche si aggira per: avvicinerebbe lee lea bordo per un provino Unsospettosi aggirava ieri per– (Google Maps) – ilcorrieredellacitta.comSituazione di paura a, dove diverseavrebbero segnalato ieri pomeriggio una situazione di grande disagio. Un, guidato da un uomo italiano, si sarebbe aggirato per diversi minuti nella zona. Dal racconto delle giovani donne, il soggetto si sarebbeto con l’automobile a loro,ndole aa bordo per provinarle in vista di un importante programmadella Rai. Una situazione che, almeno nei dati in nostro possesso, avrebbe fatto desistere ogni ragazza fermata.