Radio in lutto è morto Massimo Cotto Da Guccini a Vasco Rossi il dolore delle star della musica

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 2 agosto 2024) La scorsa notte è, giornalista e conduttorefonico, aveva 62 anni. Ne ha dato notizia VirginItaly sui propri canali social. “era un conduttore fenomenale ma anche molto di piu’. Le sue interviste sono magistrali – si legge sulla pagina Facebook di Virgin– giornalista straordinario, scrittore, autore, attore di teatro sempre con la voglia di raccontare e (incantare) stupire chi aveva di fronte o all’ascolto”. La morte diannunciata da Virgin“Nel 2012 è entrato a fare partefamiglia di Virginraccontando le follie dei grandi artisti del rock attraverso le pillole di Rock Bazar e poi dal 2016 era in onda tutte le mattine in Rock and Talk con Dr.