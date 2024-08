Presi con gioielli nascosti in una sacca | avevano appena svaligiato un appartamento a Loreto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Bergamo. Colti in flagranza mentre uscivano da un’abitazione che. In manette sono finiti due georgiani che sono stati accompagnati dalla polizia al carcere di via Gleno. Il 30 luglio scorso il personale della Squadra Mobile della Questura di Bergamo hanno organizzato un’attività mirata al contrasto del crimine diffuso, in particolare nelle zone cittadine più esposte ai furti in abitazione. Nel corso di uno specifico servizio di appostamento e controllo nel quartierehanno notato, in via Pasteur, un’auto sospetta vicino ad alcuni edifici. Il veicolo è stato tenuto sotto controllo mentre altri agenti perlustravano le vie limitrofe per verificare se vi fossero movimenti sospetti. In effetti da un’abitazione privata sono usciti velocemente due uomini con unain mano che immediatamente raggiungevano l’autovettura oggetto di osservazione.