Pre-qualifiche MotoGp Silverstone live alle 16 | Martin il più veloce nelle FP1 Bagnaia solo ottavo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – Latorna in pista dopo la pausa estiva: asi corre il Gran premio di Gran Bretagna. Riparte così il duello per il titolo mondiale tra Peccoe Jorge, ma attenzione anche a Marc Marquez, come sempre pronto a inserirsi nella battaglia tra i due leader della classifica. Orari2024: dove vedere la gara in tv e il circuito LE FP1 Lo spagnolo Jorge(Ducati Prima Pramac) con il tempo di 1'59"383, ha chiuso in testa le FP1 della. Secondo posto, a soli 90 millesimi, per l'Aprilia di Maverick Vinales, terzo Aleix Espargaro (Aprilia, +0"336). Quarto posto per Jack Miller (Ktm, +0"344), quindi arrivano gli italiani.