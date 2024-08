Parigi 2024 scherma | Italia della spada subito eliminata nella prova a squadre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’maschilelascia i Giochi disenza alcuna medaglia. Dopo unaindividuale deludente, le cose non sono andate meglio quest’oggi. Gli azzurri Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara e Gabriele Cimini (mai entrato)vannofuori ai quarti di finale, sconfitti 43-38 dalla Repubblica Ceca. Una sconfitta che lascia dei rimpianti anche per come è arrivata, al termine di una sfida che i nostri spadisti hanno gestito nel punteggio fino a metà gara. Un vantaggio che ha toccato anche il +7 sul 23-16, ma un assalto in cui Jurka ha rimontato Vismara ha riportato i cechi in partita e da quel momento l’equilibrio ha regnato sovrano fino alle ultime stoccate. Di Veroli sale in pedana sul 30-29per l’ultimo assalto, ma è ancora Jurka a realizzare il parziale decisivo in favore dei nostri avversari.